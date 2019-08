Mann wirft Gasflasche ins Büro: Verdächtiger in U-Haft

Recklinghausen (dpa/lnw) - Nach einer versuchten Brandstiftung in einem Büro in Recklinghausen hat die Polizei am Montag in Hermsdorf in Thüringen einen Verdächtigen festgenommen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei um einen 66 Jahre alten Mann aus Gladbeck. Auf Antrag der Staatsanwalt wurde gegen ihn ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Der Festgenommene wurde einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Von dpa