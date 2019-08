Plattling/Essen (dpa) - Ein in Essen wegen Mordes verurteilter Mann ist von der Bundespolizei in einem Zug in Niederbayern festgenommen worden. Die Beamten kontrollierten den Türken vor der Einfahrt in den Bahnhof von Plattling bei Deggendorf. Dabei stellten sie fest, dass gegen den 43-Jährigen ein Haftbefehl der Essener Staatsanwaltschaft vorlag.

Von dpa