44-Jähriger mit Sohn verunglückt: Vater stirbt

Haltern am See (dpa/lnw) - Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto in Haltern am See ist ein 44 Jahre alter Motorrollerfahrer gestorben. Der Mann, der mit seinem zwölfjährigen Sohn unterwegs war, sei seinen Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 19 Jahre alter Autofahrer am Sonntagabend beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Motorroller übersehen. Vater und Sohn kamen nach der Kollision ins Krankenhaus. Der Zwölfjährige habe schwere Beinverletzungen erlitten.

Von dpa