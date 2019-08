1. FC Köln verliert Testspiel gegen Southampton 0:2

Southampton (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat in seinem letzten Testspiel der Vorbereitung auf die neue Fußballsaison eine Niederlage kassiert. Am Samstag unterlag die Auswahl von Trainer Achim Beierlorzer mit 0:2 (0:1) beim englischen Premier-League-Club FC Southampton. Im St. Mary’s Stadium in der südenglischen Hafenstadt traf Danny Ings (3. Minute) per Foulelfmeter für die Hausherren, ehe Kölns Keeper Timo Horn einen weiteren Strafstoß durch Ings parierte (22.).

