Warm, aber oft regnerisch: So wird das Wetter in NRW

Essen (dpa/lnw) - Sonne, Temperaturen bis 28 Grad, aber auch Schauer und Gewitter: In Nordrhein-Westfalen wird das Wetter in den nächsten Tagen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wechselhaft. Der Sonntag beginnt laut DWD-Prognose teils wolkig, teils sonnig. Besonders im Süden sind längere sonnige Abschnitte zu erwarten, bei sommerlichen Temperaturen bis zu 27 Grad bleibt es landesweit trocken. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf 14 bis 17 Grad.