«Ich freue mich sehr darüber, dass die drei Jungs unsere Truppe in der nächsten Saison führen werden. Ich sehe unsere Mannschaft in sehr guten Händen», sagte Wagner in der Vereinsmitteilung. Am Ende eines ergebnisoffenen Prozesses seien «Sozialkompetenz, sportliche Anerkennung und Erfahrung in diesem Verein» sehr wichtige Faktoren für die Entscheidung gewesen, so Wagner. Neben Nübel und seinen Stellvertretern werden noch zwei weitere Spieler dem Mannschaftsrat angehören. Sie sollen demnächst vom Team gewählt werden.

Nübel steht seit geraumer Zeit im Fokus. Der Kontrakt des 22-Jährigen, der seit 2015 bei den Knappen unter Vertrag steht, läuft nach der kommenden Saison aus. Der FC Bayern und RB Leipzig wurden zuletzt als Interessenten gehandelt. Die Schalker wollen Nübel unbedingt halten und drängen auf eine Vertragsverlängerung mit dem U21-Nationaltorwart. Vor dem Saisonstart soll Klarheit herrschen.