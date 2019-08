Motorradfahrer stürzt bei Überholmanöver

Obermoschel (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist bei einem missglücktem Überholmanöver auf einer Landstraße bei Obermoschel in der Pfalz (Donnersbergkreis) schwer verletzt worden. Der 64-Jährige hatte die Kontrolle über seine Maschine verloren, als er ein vorausfahrendes Auto in einer Rechtskurve überholen wollte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen stürzte und wurde zwischen der Leitplanke und seiner Maschine eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn am Freitagnachmittag mit schwer verletzt in eine Klinik, Lebensgefahr bestand aber nicht.

Von dpa