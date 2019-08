Mission «John-Boy»: Feuerwehr rettet Pferd aus dem Schlamm

Stolberg (dpa/lnw) - In einer aufwendigen Rettungsaktion hat die Feuerwehr in Stolberg bei Aachen ein abgestürztes Pferd aus dem Schlamm befreit. Der Wallach namens «John-Boy» war eine steile Böschung hinuntergestürzt und in einem schlammigen Bachlauf gelandet, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Die Einsatzkräfte sicherten das rund 600 Kilogramm schwere Tier am Sonntag zunächst mit Feuerwehrschläuchen, um seinen Kopf über Wasser zu halten. Weil der Wallach aber schnell unterkühlt war, mussten die Retter sich beeilen. Mit der Hilfe eines Experten für Großtierrettung zogen die Feuerwehrleute das Tier schließlich auf eine Platte und auf dieser die Böschung wieder hoch. Oben angekommen bekamen die Helfer dann schnell ihren verdienten Lohn: «John-Boy» stellte sich wieder auf die Beine und wieherte.

Von dpa