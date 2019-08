Verfassungsgerichtshof: Zügige Entscheidung zur Stichwahl

Münster (dpa/lnw) - Der Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen will rechtzeitig zur Kommunalwahl 2020 über die rot-grüne Klage gegen die von CDU und FDP durchgesetzte Abschaffung von Stichwahlen entscheiden. «Angesichts der im Herbst nächsten Jahres anstehenden Kommunalwahlen soll eine Entscheidung so zügig erfolgen, dass für die notwendigen Vorbereitungen der Wahlen ausreichend Zeit verbleibt», teilte der Verfassungsgerichtshof am Freitag in Münster mit. Eine genaue Terminierung sei derzeit noch nicht möglich, sagte eine Sprecherin der dpa.

Von dpa