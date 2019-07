80 Jahre alter Radfahrer wird von Traktor erfasst und stirbt

Grevenbroich (dpa/lnw) - Ein 80 Jahre alter Radfahrer ist in Grevenbroich-Neukirchen (Rhein-Kreis Neuss) von einem Traktor erfasst worden und gestorben. Der 54 Jahre alte Treckerfahrer war am Mittwochabend auf einem Feldweg unterwegs, auf dem ihm der Radfahrer entgegen kam, wie die Polizei mitteilte. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam der Radler zwischen die Reifen des Traktors. Nähere Angaben zu den Umständen des Unfalls konnte ein Polizeisprecher am Abend zunächst nicht machen.

