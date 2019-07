Wetter unbeständig: Schauer, Gewitter und etwas Sonne

Offenbach (dpa/lnw) - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen auch von Niederschlägen und Gewittern bestimmt. Am Mittwoch komme es bei wechselnder Bewölkung immer mal wieder zu örtlichen Schauern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Vor allem im Norden und Osten besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit von einzelnen Gewittern mit Windböen um die 60 Kilometer pro Stunde.

Von dpa