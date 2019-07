Kein Blick aufs Handy: Bayer-Coach will attraktiven Fußball

Leverkusen (dpa) - Trainer Peter Bosz möchte bei Bayer Leverkusen weiterhin so attraktiven Fußball spielen lassen, dass die Fans des Bundesligisten während des gesamten Spiels möglichst nicht gelangweilt auf ihre Handys schauen. In einem am Mittwoch veröffentlichten Interview des Portals «Sportbuzzer» erzählte der Niederländer, dass er beim Fußballschauen manchmal selbst nach 20 Minuten auf sein Handy sehe, weil die Spiele nicht so interessant seien.

Von dpa