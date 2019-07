BVB verleiht Schürrle an Spartak Moskau

Bad Ragaz (dpa) - Der Wechsel von André Schürrle von Borussia Dortmund zu Spartak Moskau ist perfekt. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wird der Weltmeister von 2014 an den Tabellenzehnten der russischen Liga mit Kaufoption verliehen. «Es ist für André Schürrle das Beste, etwas anderes zu machen. Das war mit allen Beteiligten von Beginn an so besprochen», sagte Hans-Joachim Watzke der Deutschen Presse-Agentur dpa. Der Geschäftsführer kündigte eine weitere Verkleinerung des Kaders an: «André Schürrle wird garantiert nicht der letzte Abgang beim BVB gewesen sein.»

Von dpa