Schlägerei im Clan-Milieu: Ein Verletzter, zwei Festnahmen

Essen (dpa/lnw) - Bei einer Schlägerei zwischen Mitgliedern von zwei polizeibekannten Clanfamilien in Essen ist am Dienstag ein Mann leicht verletzt worden. Die Beteiligten seien vor einer Gaststätte in der Innenstadt mit «zweckentfremdeten Gegenständen» aufeinander losgegangen, berichtete ein Polizeisprecher. Ein starkes Polizeiaufgebot mit mehreren Dutzend Beamten beendete die Auseinandersetzung. Zwei mutmaßliche Haupttäter wurden festgenommen und kamen in Gewahrsam. Nach einem dritten Täter wurde am Abend noch gefahndet. Über den Anlass der Auseinandersetzung wurde zunächst nichts bekannt.

Von dpa