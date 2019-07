Theater Hagen beste Bühne abseits der großen Zentren

Köln (dpa) - Das Theater Hagen ist als eine der führenden Bühnen im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet worden. Mit dem NRW-Theater habe eine Bühne, die in den vergangenen Jahren immer wieder unter Sparauflagen zu leiden gehabt habe, den Spitzenplatz in der Kategorie «Überzeugende Theaterarbeit abseits großer Theaterzentren» erobert, teilte das vom Deutschen Bühnenverein in Köln herausgegebene Theatermagazin «Die Deutsche Bühne» am Dienstag mit. Als besonders gelungen wurde die Inszenierung «Tristan und Isolde» von Jochen Briganzoli hervorgehoben. In der Kategorie «Gesamtleistung» lag das Theater Basel knapp vor den Münchner Kammerspielen. «Die Deutsche Bühne» befragt jedes Jahr die für sie tätigen Fachjournalisten in neun Kategorien nach herausragenden Leistungen der Saison.

Von dpa