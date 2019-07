Duisburg (dpa/lnw) - Die automatischen Wiegeanlagen an der maroden A40-Rheinbrücke Neuenkamp in Duisburg haben reichlich zu tun: An Werktagen fischen sie im Schnitt 75 überladene Lastwagen raus. Dies teilte das nordrhein-westfälische Verkehrsministerium am Dienstag mit. Die Zahl mache deutlich, dass die Lkw-Waage zum Schutz der Brücke weiter notwendig sei, hieß es.

Von dpa