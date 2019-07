TÜV: Stickoxid-Messstellen in NRW erfüllen Anforderungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Stickstoffdioxid-Messungen in Nordrhein-Westfalen sind laut einem TÜV-Gutachten für das Landesumweltamt nicht zu beanstanden. Das berichtete Umweltstaatssekretär Heinrich Bottermann am Dienstag in Düsseldorf. Die rund 130 Messstellen in NRW seien ausreichend, plausibel aufgestellt und in ein rechtskonformes Kontrollnetz eingebettet. Das gehe aus einer zweiten, umfassenden Untersuchung des TÜV Rheinland zu dem Thema hervor.

Von dpa