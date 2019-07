BVB weiter in starker Form: 6:0-Sieg gegen Zürich

«Es war okay. Wir hatten viel Ballbesitz, gute Aktionen und gute Bewegung», kommentierte Trainer Lucien Favre, pflegte aber schon im nächsten Satz seinen Ruf als Perfektionist: «6:0, es könnte mehr sein.»

Schon wenige Stunden später ist sein Team erneut gefordert. In der Partie beim FC St. Gallen sollen die am Morgen geschonten Profis zum Einsatz kommen. Es ist der letzte Test des Revierclubs vor dem Supercup-Duell am kommenden Samstag gegen den FC Bayern.