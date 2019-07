Feuer am Eschweiler Rathaus: Teil der Fassade brannte

Eschweiler (dpa/lnw) - Ein Feuer am Rathaus in Eschweiler bei Aachen hat am Montagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Der Brand sei gegen 17.43 Uhr an der Fassade des modernen Verwaltungsgebäudes in der Eschweiler Innenstadt gemeldet worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Rund 130 Einsatzkräfte hätten das Feuer aber schnell unter Kontrolle gebracht. Der Hausmeister des Rathauses habe leichte Verletzungen erlitten, vermutlich einen Schock.

Von dpa