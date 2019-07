Richter lassen Musik-Event «Kiesgrube» nach Duisburg ziehen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Elektro-Musikevent «Kiesgrube» darf sein Ursprungsgelände in Neuss verlassen und unter diesem Namen in Duisburg stattfinden. Das hat das Düsseldorfer Oberlandesgericht am Montag entschieden (Aktenzeichen: I-20 U 34/19 und 36/19). Ein gleichnamiges Eventunternehmen habe die «besseren» Rechte. Diese Rechte am Veranstaltungsnamen seien mit einem Vertrag 2010 von der ursprünglichen Veranstalterin auf das Eventunternehmen übergegangen.

Von dpa