Sechsjähriger Enkel missbraucht: vier Jahre Haft

Bonn (dpa/lnw) - Das Bonner Landgericht hat am Montag einen 64-jährigen Rentner aus Rheinbach wegen schweren sexuellen Missbrauchs seines sechsjährigen Enkelkindes zu vier Jahren Haft verurteilt. Der Großvater hatte sich selber angezeigt, als der Fall Ende 2018 aufflog. Auch im Prozess hatte der ehemalige Kantinenkoch gestanden, den Jungen innerhalb eines Jahres mindestens sechs Mal zu sexuellen Handlungen aufgefordert zu haben, während seine schwerkranke Ehefrau in der Nähe war. Er hatte dem Jungen gedroht, er komme in den Knast, wenn er etwas sage.

Von dpa