E-Scooter im Nahverkehr: ähnliche Preise wie für Räder

Köln (dpa/lnw) - Wer E-Scooter mit in den Bus oder die Bahn nehmen will, muss dafür in einigen Städten NRWs extra Gebühren zahlen. In Köln kostet der Transport ab Donnerstag drei Euro pro Strecke oder mit einem Handyticket 2,70 Euro, wie die Kölner Verkehr-Betriebe am Montag mitteilten. Roller, die sich zusammenklappen lassen, können hingegen weiter kostenlos mitgenommen werden - wie auch im Rest des Landes.

Von dpa