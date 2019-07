Autofahrerin an Parkschranke mit Pistole bedroht

Kevelaer (dpa/lnw) - Unheimliche Begegnung im niederrheinischen Kevelaer: Beim Verlassen eines Parkplatzes ist eine 24-jährige Frau an der Ausfahrtsschranke von einem jungen Mann mit einer Pistole bedroht worden. Der etwa 15 Jahre alte Täter stand nach Polizeiangaben von Montag mit übergezogener Kapuze plötzlich an der Beifahrerseite des Autos, als die Frau Samstagnacht die Parkkarte an der Schranke einschob. Er bedrohte die Frau, ohne etwas zu sagen.