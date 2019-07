Hunderte Menschen feiern nachts Party in Kölner Parkhaus

Köln (dpa/lnw) - Etwa 400 Menschen haben in Köln in einem Parkhaus eine nicht angemeldete Party gefeiert. Ein Wachmann habe die Männer und Frauen am Sonntag gegen 2.00 Uhr nachts bemerkt, teilte die Polizei mit. Die Partygäste feierten demnach auf mehreren Etagen, hörten Musik und waren «in Feierlaune».