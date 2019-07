Der gefeierte Spieler war auch am Sonntag wieder Albert Bunjaku. Der 35-Jährige war wie schon in Rostock zweimal erfolgreich (22./47.). Das zwischenzeitliche 2:0 erzielte Simon Handle (31.). Die Gegentore von Dejan Bozic mit einem von Bunjaku verschuldeten Hand-Elfmeter (76.) und Tarsis Bonga (80.) sorgten dafür, dass die Mannschaft von Trainer Pawel Dotchew am Ende noch zittern musste.