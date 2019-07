Der 54 Jahre alte Fahrer verlor am Samstag die Kontrolle über sein schweres Gefährt und erfasste den 26-jährigen Passanten. Dieser kam laut Polizei mit Verletzungen am Bein in ein Krankenhaus.

Der 54-Jährige fuhr dann trotzdem weiter und prallte gegen einen Wohnwagen und ein davor geparktes Auto. Es entstand Sachschaden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.