Mann fällt aus Kofferraum und stirbt

Plettenberg (dpa/lnw) - Ein 28 Jahre alter Mann ist in Plettenberg im Märkischen Kreis aus dem Kofferraum eines fahrenden Autos gefallen und gestorben. Der Mann sei am Samstag auf dem Weg ins Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Demnach war der 28-Jährige mutmaßlich mit sechs Männern im Alter zwischen 21 und 33 Jahren unterwegs und fiel aus dem Autoheck auf die Fahrbahn. Der Wagen sei danach weitergefahren. Die Begleiter sollen den Angaben zufolge alle alkoholisiert gewesen sein und wurden später vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauerten am Sonntag weiter an.

Von dpa