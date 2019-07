Ron Sommer: Altersgrenze für Aufsichtsräte ist wichtig

Bonn (dpa) - Der frühere Telekom-Chef Ron Sommer hat kein Verständnis für Aufsichtsräte, die trotz hohen Alters ihre Mandate nicht abgeben. Es gebe eine natürliche Grenze, ab der die eigene Leistungsfähigkeit nicht mehr so hoch sei wie zuvor - daher sei eine Altersgrenze von 70 Jahren bei Aufsichtsräten wichtig, sagte Sommer der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Der frühere Firmenchef wird an diesem Montag (29. Juli) 70 Jahre alt - wegen dieses Geburtstags hatte er nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen seine drei Aufsichtsratsmandate in großen internationalen Konzernen abgegeben.

Von dpa