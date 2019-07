Düsseldorfer Rheinbad erneut geräumt

Düsseldorf (dpa) - Das Düsseldorfer Rheinbad ist am Freitagabend erneut mit Hilfe der Polizei geräumt worden. Darum habe der Betreiber des Freibads gebeten, weil eine Gruppe von 60 Personen als Störer identifiziert worden sei, hieß es von der Leitstelle der Düsseldorfer Polizei. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Der Polizeieinsatz zur Durchsetzung des Hausrechts verlief nach Angaben der Leitstelle ruhig. Nähere Angaben zu den Vorfällen in dem Freibad oder zu der fraglichen Gruppe machte die Polizei nicht und verwies dazu auf die Bädergesellschaft. Diese war am Freitagabend zunächst nicht zu erreichen.

Von dpa