Sporthändler Voswinkel beantragt Schutzschirmverfahren

Dortmund (dpa/lnw) - Die angeschlagenen Sporthandelskette Voswinkel will im Zuge der Sanierung in Eigenverwaltung 22 ihrer 72 Filialen in Deutschland schließen. Außerdem würden das Warenverteilzentrum in Bochum und die Zentrale in Dortmund verkleinert, kündigte das Unternehmen am Freitag in Dortmund an. Insgesamt seien 275 Arbeitsplätze betroffen. «Wir bemühen uns weiterhin, für die betroffenen Filialen einen Käufer zu finden und so möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten», sagte Voswinkel-Geschäftsführer Marcus Neul.

Von dpa