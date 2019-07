Weißes Känguru wieder eingefangen: Bereits zweite Flucht

Warum das Tier wiederholt ausbrechen konnte, blieb unklar. Laut Feuerwehr stammt es aus Essen. Ein Mann aus Velbert hatte das Tier Anfang Juli in seinem Garten entdeckt. Als die Feuerwehr das Känguru einfangen wollte, floh es vor den Einsatzkräften. «Nachdem es in den vergangenen Tagen mehrfach im Grenzgebiet zwischen Velbert und Essen gesichtet wurde, tauchte es gestern Abend in Essen-Kettwig auf, wo es heute am frühen Morgen mit einer Lebendfalle gefangen wurde», teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit.