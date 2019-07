Landtag spendiert kühles Wasser

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Hitze sorgt für eine nette Geste im Düsseldorfer Landtag: Unter anderem, weil das Haus nicht in allen Teilen klimatisiert ist, spendiert die Verwaltung kaltes Mineralwasser. Im Foyer wurde am Mittwoch ein Kühlschrank aufgebaut, der durchgehend mit Wasserflaschen und Gläsern bestückt wird. Bedienen dürfen sich laut einem Sprecher, «alle, die sich im Landtag aufhalten.» Neben Angestellten, Politikern und Gästen seien besonders die Bauarbeiter angesprochen, die in der laufenden Sommerpause im und am Landtag Umbauten vornehmen.

Von dpa