Fundsache führt Polizei zu mutmaßlichem Drogendealer

Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Ein Passant gab am Mittwochabend auf der Polizeiwache Bergisch Gladbach eine Bauchtasche ab, die er auf der Straße gefunden hatte. In der Tasche fanden die Polizisten Drogen in Pulver-, Pillen- und Tablettenform, die - so eine Mitteilung der Ermittler vom Donnerstag - «teilweise bereits zum Verkauf abgepackt waren». Da der mutmaßliche Besitzer der Tasche auch seinen Personalausweis rein gesteckt hatte, hat der Kölner (30) nun eine Anzeige wegen des Verdachts auf Drogenhandel am Hals.

Von dpa