Sané-Bruder Sidi in U17-Bundesliga: «Bringt Potenzial mit»

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Beim FC Schalke 04 rückt der nächste Sané wieder ein Stück näher an den Profi-Fußball. Sidi Sané, jüngster Bruder des vom FC Bayern München umworbenen Nationalspielers Leroy Sané, wird in der kommenden Saison in der B-Junioren-Bundesliga für den FC Schalke spielen. Der 16 Jahre alte Mittelstürmer gilt als ausgesprochen talentiert, hat allerdings mit einem Kreuzbandriss und Armbruch schon eine bewegte Verletzungs-Historie hinter sich.