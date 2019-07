Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Die Landesregierung will zehn Millionen Euro in die Aufforstung kranker Wälder investieren und damit ihre Ausgaben dafür verdoppeln. «Aufforsten, mehr Bäume haben, ist das Ziel, das Gebot der Stunde», sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag bei einem Besuch im Königsforst in Bergisch Gladbach.

Von dpa