DWD misst Juli-Rekordwert für NRW: Bis zu 39,7 Grad

Weilerswist/Tönisvorst (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind am Mittwoch Temperaturen von bis zu 39,7 Grad gemessen worden. Das ist die höchste Temperatur, die je im Juli in NRW erreicht wurde. Der bisherige Juli-Spitzenwert war am 4. Juli 1957 mit 39,3 Grad in Köln registriert worden. Den Tages-Spitzenwert am Mittwoch registrierte der Deutsche Wetterdienst an Messstationen in Weilerswist (Kreis Euskirchen) und Tönisvorst (Kreis Viersen), wie ein Sprecher am Abend sagte.

Von dpa