Angriff auf 27-Jährigen: Zwei weitere Verdächtige in U-Haft

Rheine (dpa) - Nach einem brutalen Angriff auf einen 27-Jährigen in Rheine hat die Polizei zwei weitere Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen. «Nach erfolgreichen Ermittlungen und Fahndungen konnten mittlerweile zwei weitere Beschuldigte festgenommen werden», sagte Oberstaatsanwalt Stefan Lechtape am Mittwoch. Ein 19-Jähriger wurde nach Ermittler-Angaben in Rheine gefasst. Am Dienstag sei zudem ein 18 Jahre alter Tatverdächtiger in Lengerich festgenommen worden.

Von dpa