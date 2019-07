Reul: Regeln gelten für Falschparker wie für Islamisten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat ein Umdenken in der Gesellschaft gefordert: Es müsse das Bewusstsein wachsen, dass «Recht Recht ist - und wer die Regeln verletzt, auch zu recht bestraft wird. Und zwar egal, ob er rechte Parolen springt, ob er im Hambacher Forst Linksextremist ist, oder ob er als Islamist die Regeln verletzt - oder als Falschparker», so Reul in einem Audio-Interview des Journalisten Gabor Steingart.

Von dpa