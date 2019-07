«Kaum Örtchen für Abkühlung»: Hitze in NRW rekordverdächtig

Essen (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen lässt die Hitze mit rekordverdächtigen Temperaturen auch in den kommenden Tagen nicht nach. «Es gibt kaum ein Örtchen, wo es richtig Abkühlung gibt», sagte Marco Manitta, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD), in Essen. Schon am Mittwoch könnte womöglich ein Hitzerekord geknackt werden. Der Raum Köln-Bonn und das südliche Ruhrgebiet verzeichneten bis in die Mittagsstunden die zu diesem Zeitpunkt bundesweit höchsten Temperaturen - um 14.30 wurden an einer Bonner Wetterstation 39,2 Grad gemessen. Die höchsten Tagestemperaturen werden in der Regel bis 17.00 erreicht.

Möglich ist demnach, dass der aktuell gültige Hitzerekord in NRW übertroffen wird: Am 12. August 2003 zeigte das Thermometer in Nörvenich und Weilerswist-Lommersum jeweils 40,1 Grad an. Ob es auch heißer als 40,3 Grad wird und der bisherige deutsche Hitzerekord vom 5. Juli 2015 im unterfränkischen Kitzingen geknackt wird, bleibt abzuwarten.

Auch am Donnerstag bleibt es heiß: Der DWD erwartet in NRW Temperaturen zwischen 38 und 40 Grad. Vor allem im Ruhrgebiet, entlang des Rheins und im Aachener Raum könnte die 40-Grad-Marke überschritten werden. «Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß», sagte Manitta.

Am kühlsten soll es bei wolkenlosem Himmel in den höheren Lagen werden mit Temperaturen um die 35 Grad. «In ganz NRW ist es aber heiß», sagte der Experte. Der Westen des Landes erreiche auf jeden Fall 39 Grad. Auch in den Nächten soll es kaum Abkühlung geben, weil sich die Hitze staue und es lange hell bleibe. «Außerhalb der großen Ballungsräume wird es 16 bis 19 Grad warm, 20 bis 24 Grad in den größeren Städten.» Am Freitag ebbt die Hitzewelle minimal ab mit Temperaturen zwischen 33 und 36 Grad. Am Rhein entlang könnte es aber erneut 39 Grad warm werden.

In NRW reagierten am Mittwoch mehrere Städte auf die Hitze und Trockenheit: Angesichts der Waldbrandgefahr wurden in vielen Regionen Rauch- und Grillverbote auf öffentlichen Flächen erlassen. In Leverkusen etwa ist das Grillen auf öffentlichen Flächen ab sofort verboten. Die Stadt Köln appelliert an die Menschen, sich an die Vorschriften für Grünanlagen und Wälder zu halten. Im gesamten Stadtgebiet ist es verboten, glimmende Gegenstände wie Zigaretten oder Glasscherben wegzuwerfen.

In Wuppertal bewässerte die Polizei am Mittwoch Bäume und Grünflächen mit einem Wasserwerfer. Bei der Aktion verteilte der Wasserwerfer rund 40 000 Liter Wasser auf die Bäume an mehreren Straßen der Stadt. Das diene auch der Verkehrssicherheit. «Ein Baum, der wegen der Trockenheit kaputt geht, stellt eine potenzielle Gefahr für den Straßenverkehr da», sagte ein Polizeisprecher. In Siegen dürfen die Mitarbeiter der Arbeitsagentur am Donnerstag wegen der hohen Temperaturen zweieinhalb Stunden eher nach Hause gehen.