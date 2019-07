Hamm (dpa/lnw) - In der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) für Geflüchtete ist in Hamm am Dienstagabend eine Massenschlägerei ausgebrochen. Zuvor hatten drei Betrunkene an einer Bushaltestelle Passanten belästigt, wie die Polizei mitteilte. Ein 29-Jähriger aus der Gruppe verhielt sich derart aggressiv, dass ihn Polizisten in Gewahrsam nahmen.

Von dpa