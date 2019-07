Mann mit spärlichem Haarwuchs will 35 Shampooflaschen klauen

Dortmund (dpa/lnw) - Ein polizeibekannter Mann mit spärlichem Haupthaar ist in einer Drogerie im Essener Hauptbahnhof beim Versuch erwischt worden, 35 Flaschen Shampoo zu klauen. Der 43-Jährige hatte nach Angaben der Bundespolizei das Diebesgut im Wert von 243,25 Euro in einer präparierten Jacke versteckt und wollte das Geschäft verlassen ohne zu zahlen, teilte die Polizei am Dienstag mit.