Großbrand in Essen: Einsatz sollte am Mittwoch andauern

Essen (dpa/lnw) - Der Großbrand in einem Essener Recyclinghof vom Dienstag hat die Feuerwehr am Mittwoch weiter beschäftigt. Dort lägen «riesige Berge von Teppichen und geschredderten Matratzen, die schwer zu löschen sind», sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch. Laut Feuerwehr gab es am Mittwoch noch zahlreiche Glutnester und die Brandstelle qualmte noch. Das Feuer war am Dienstagmittag ausgebrochen.