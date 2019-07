Anwalt von Jörg W. legt Revision nach Hille-Urteil ein

Das Landgericht Bielefeld hatte Jörg W. und Kevin R. (25) am vergangenen Freitag wegen Mordes in drei, beziehungsweise zwei Fällen zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Bei beiden Männern stellte das Gericht außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen. Bei dem 53-Jährigen ordnete das Landgericht wegen eines Hangs zum Töten Sicherungsverwahrung an.

Auf dem Hof von Jörg W. und einem Nachbarhof im ostwestfälischen Hille nahe der Grenze zu Niedersachsen waren im Frühjahr 2018 die übel zugerichteten Leichen von drei Männern ausgegraben worden. Der Fall hatte bundesweit schockiert. Jörg W. und der frühere Zeitsoldat Kevin R. hatten sich gegenseitig der Taten bezichtigt. Das Gericht hatte sie zumindest in zwei Fällen wegen gemeinschaftlicher Taten verurteilt.