WDR-Chefredakteurin verurteilt «Feinde der Demokratie»

Nach einem AfD-kritischen Kommentar in den «Tagesthemen» hatte der WDR-Journalist und Leiter der «Monitor»-Redaktion, Georg Restle, eine Morddrohung per Brief erhalten. Der Verfasser erwähnte darin auch den mutmaßlich rechtsextremistischen motivierten Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Der WDR hatte nach der Morddrohung Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt.

«Wir haben Meinungs- und Pressefreiheit in diesem Land. Das ist ein hohes Gut», so Ehni. «Jeder, der versucht, Kolleginnen oder Kollegen einzuschüchtern oder ihre journalistische Arbeit zu behindern, greift dieses Gut an und ist damit ein Feind der Demokratie.» Mit der Anzeige wolle der WDR den eigenen Mitarbeitern den Rücken stärken und sie ermutigen, kritisch und meinungsstark zu bleiben.