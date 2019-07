Fortunas Saisonrückblick: «Abstiegskandidat Nummer eins»

Düsseldorf (dpa) - Ganz schön erfolgreich, der «Abstiegskandidat Nummer eins» aus dem Vorjahr in der Fußball-Bundesliga. Mit diesem Titel präsentiert Vorjahresaufsteiger Fortuna Düsseldorf seinen Saisonrückblick 2018/19 in einem 91-minütigen Film. Alle Tore, Gegentore, Jubelszenen und die Reise durch eine erfolgreiche Spielzeit, die am Ende auf Rang zehn endete, sind unterlegt mit Musik der Düsseldorfer Punkrockband Die Toten Hosen («Das ist der Moment»).

Von dpa