Autofahrer prallt im Gegenverkehr auf Lastwagen und stirbt

Werne/Unna (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen in Werne (Kreis Unna) in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle, wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilte. Den Polizeiangaben nach war der Autofahrer in Richtung Innenstadt unterwegs, als er aus zunächst unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn abkam. Weitere Details waren am Morgen nicht bekannt.

Von dpa