Der 36-Jährige war in der Nacht zum Samstag in Monheim bei einem Streit mit zwei Unbekannten so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb. Über die Art der Verletzungen wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen.

Laut Zeugenaussagen flüchtete einer der Männer mit dem Fahrrad, der zweite zu Fuß. Die Polizei appellierte an die Bevölkerung, keine Gerüchte zu verbreiten. Dies behindere die Arbeit der Mordkommission. Wer sachdienliche Hinweise habe, möge diese nicht in sozialen Netzwerken verbreiten, sondern die Polizei informieren.