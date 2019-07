Wolfsähnliches Tier unterwegs: Landesumweltamt prüft

Die Experten des Landesumweltamts vermuten, dass es sich um das gleiche Tier handelt, das bereits in Leverkusen-Opladen, Düsseldorf-Wersten und in Ratingen gesehen wurde. In diesem Jahr hat das Amt schon mehr als 200 unbestätigte Hinweise auf mögliche Sichtungen eines Wolfs in NRW erhalten. Über die Sichtung des Tiers in Essen hatten mehrere Medien berichtet, darunter «Radio Essen».