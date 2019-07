Althusmann fordert «drastische Strafen» für Kindesmissbrauch

Hannover (dpa/lni) - CDU-Landeschef Bernd Althusmann will angesichts des Missbrauchsskandals von Lügde einen engeren Austausch der Behörden gegen Kindesmissbrauch erreichen. «Wir müssen die Netzwerke zwischen Jugendämtern, Ärzten und Strafverfolgungsbehörden zum Schutz unserer Kinder deutlich verstärken», sagte Althusmann am Montag. «Für Täter und Mittäter müssen drastische Strafen verhängt werden, nur so können abschreckende Signale nach außen erreicht werden.» Es müsse geprüft werden, ob es auch Änderungen im Strafgesetzbuch brauche. Die CDU will das Thema im August auf einem Landesparteitag beraten.

Von dpa