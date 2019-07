Ex-Wirtschaftsminister Duin führt die Handwerkskammer Köln

Köln (dpa/lnw) - Der frühere NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin (SPD) hat einen neuen Job. Der 51-Jährige sei einstimmig zum Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Köln gewählt worden, teilte die Organisation am Montag nach einer außerordentlichen Vollversammlung mit. Der Politiker war von 2005 bis 2010 Vorsitzender der SPD in Niedersachsen, von 2012 bis 2017 leitete er das Wirtschaftsressort der damaligen rot-grünen Landesregierung. 2018 wechselte er zu Thyssenkrupp. Dort löste er seinen Vertrag aber auf und rückt nun an die Spitze der Kölner Handwerkskammer. Zuvor hatte das «Deutsche Handwerksblatt» über die Wahl berichtet.

